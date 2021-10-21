Во время учений Черноморского флота, в которых принимало участие 40 российских боевых кораблей, по ним отрабатывали удары с воздуха американские бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщил портал Avia.Pro. Авторы публикации рассказали, что информация получила официальное подтверждение от Министерства обороны.

Военное ведомство написало, что на перехват бомбардировщиков вылетали истребители Су-30. Они идентифицировали воздушные цели, а также сопроводили их, чтобы не допустить нарушения границ воздушного пространства РФ.

По мнению авторов портала, действия ВВС США были направлены на демонстрацию силы. Однако по непонятным причинам американские военные не подумали, что в зоне учений самолеты могли подвергнуться случайной атаке.

Напомним, что бомбардировщик B-1B Lancer на днях появлялся и над местом совместных маневров России и Китая в Японском море. На его перехват вылетал истребитель МиГ-31.