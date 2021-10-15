Россиянка рассказала о категориях туристов, которым отдых в турецких отелях, работающих по системе «всё включено», не подойдёт. Об этом она сообщила в своём блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Одной из таких категорий она назвала «раздавателей звёзд». Это те туристы, которые рассуждают о соответствии сервиса в отеле тому уровню звёзд, который был заявлен. По словам россиянки, эти люди зачастую даже не знают принципа присуждения звёзд.

Другая категория – «баре». Эти люди считают, что если они заплатили, то теперь им все должны. Путешественница отметила, что обслуживающий персонал в Турции о своих гостях заботится, но унижаться не будет.

Кроме того, туристка отмечает путешественников, которые хотят получить роскошный отдых, потратив на него копейки. В пример она приводит людей, которые покупают путёвки в отель «всё включено» на две недели за 50 тысяч рублей на двоих.

Ещё одной категорией россиянка отмечает туристов, которые берут первый попавший отель, не желая тратить время на поиски. Также она отметила, что людям, которые не переносят жару, в Турции не понравится.

Ранее мы сообщали о том, что в этом году Турция потеряла около 16 миллионов рублей из-за действий туристов. Речь идёт о тех путешественниках, которые не оплачивают медицинскую помощь.