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Издание Haberturk рассказало о сумме, которой лишилась Турция из-за туристов в этом году.

Как отмечается, в настоящее время из-за коронавируса во многих странах действуют различные противоэпидемиологические ограничения. На туристическую сферу они оказывают немалое влияние, и путешественникам отправиться на отдых порой бывает затруднительно. Однако потери из-за туристов связаны не только с этим.

Так, как заявляет издание, многие туристы не имеют социального медицинского обеспечения или у них нет частной медицинской страховки. Однако эти люди обращаются за медпомощью, а после её получения не оплачивают её, попросту уходя из медицинского учреждения.

Как было отмечено, подобная система нуждается в доработке, так как способа, который позволял бы взыскать деньги с таких неплательщиков, в стране пока нет. За текущий год Турция потеряла из-за таких туристов около 16 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что Турцию могут закрыть для российских туристов. Причиной этому назвали новую политику, согласно которой Россия является для Турции врагом.

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