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Чтобы остановить транзит газа через Украину, оператор «Северного потока-2» может использовать не политические методы, считает замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

Он описал один из возможных сценариев и заявил, что Россия может существенно снизить цены на газ, который будет транспортироваться в Европу по «Северному потоку-2». Голубое топливо будет обходиться покупателям дешевле, чем через украинскую ГТС, поэтому все добровольно откажутся от услуг Киева.

Несмотря на то, что Пшидач лично придумал эту схему, он потребовал у Еврокомиссии провести ее проверку.

«Я ожидаю, что Европейская комиссия начнет реагировать», – заявил политик.

Напомним, что 4 октября компания Nord Stream 2 AG начала наполнять первую нитку газопровода газом, чтобы поднять давление для тестирования.

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