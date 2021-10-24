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Актёр Райан Гослинг примет участие в съёмках фильма о кукле Барби. Об этом стало известно изданию Deadline.

Как сообщается, работать над фильмом будет студия Warner Bros. Она заключила соглашение о съёмках с компанией Mattel, которой принадлежат права на производство кукол Барби. Роль самой Барби уже отдана актрисе Марго Робби.

Недавно стало известно, что роль Кена получил Райан Гослинг. Ранее он уже отказывался от этого предложения, ссылаясь на свой плотный график. Однако позже поменял своё мнение и нашёл время для съёмок в проекте. В настоящее время переговоры актёра с киностудией находятся на финальной стадии.

Сюжет фильма и дата премьеры на данный момент неизвестны. Съёмки могут стартовать уже в начале 2022 года.

Недавно мы сообщали о возможном выходе сиквела фильма “Дюна”. На это намекнула гендиректор студии WarnerMedia Энн Сарнофф.

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