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Гендиректор студии WarnerMedia Энн Сарнофф в разговоре с журналистами высказалась насчёт выхода продолжения фильма «Дюна».

Как сообщается, премьера фильма в США и Китае, а также в Великобритании, состоялась лишь на этой неделе. В России фильм вышел в прокат ещё 16 сентября. На данный момент сборы в России превысили один миллиард рублей.

Гибридный кинопрокат позволил обеспечить высокие кассовые сборы в мире. По словам Сарнофф, продолжение «Дюны» должно выйти. На это, как она заявила, указывает концовка фильма. По имеющейся информации, в продолжении больше внимания планируется уделить персонажу, роль которого исполняет актриса Зендая.

Однако аналитики на данный момент осторожны в прогнозах насчёт сиквела.

Недавно мы сообщали, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал фильм “Марсианин”, который собрал в прокате более 600 миллионов долларов. По его словам, это “чушь собачья”.

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