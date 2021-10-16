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Врач-психотерапевт Екатерина Мисевич перечислила симптомы депрессии, которая может развиться после коронавируса. Её слова передает радио Sputnik.

Как отмечает специалист, COVID-19 негативно воздействует на психику и способен привести к появлению депрессии. Осенью своевременно выявить это затруднительно, так как человек может перепутать депрессию с осенним ухудшением настроения. Последнее возникает из-за уменьшения светового дня и частой непогоды.

Как заявляет Мисевич, к специалистам следует обращаться в тех случаях, когда плохое настроение длится дольше, чем на протяжении двух недель, не хватает сил на обычные дела, и то, что приносило радость прежде, перестаёт радовать. Она также отмечает, что депрессия, вызванная коронавирусом, может появиться далеко не сразу после того, как человек заболел, а лишь спустя время после излечения.

Недавно российские специалисты сообщили, что работают над созданием синтетических продуктов питания. Эти продукты должны помочь справиться с депрессиями и тревожными состояниями.

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