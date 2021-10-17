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Суверенное государство не станет на протяжении семи лет «раздумывать», возвращать ему свои территории или нет, заявил полковник ВСУ запаса Олег Жданов. Он пояснил, что Украина должна была разработать план «возвращения» Донбасса еще в 2015 году.

Именно тогда были подписаны Минские соглашения, которые полковник называет «капитулянсткими». Он отмечает, что в настоящее время момент упущен и начать полномасштабное наступление не получится. Однако у Киева должен быть четкий план, который он сможет реализовать в одной из двух ситуаций.

Первая из них – это невозможность решить проблему и «вернуть» территории дипломатическим путем. Неформально она уже наступила, так как ни ТКГ, ни «нормандский формат» фактически не работают. Вторая ситуация – это уверенность украинской армии в том, что наступательная операция не повлечет за собой множественные потери.

Напомним, что ранее политический эксперт Богдан Безпалько заявил, что единственным эффективным способом урегулирования конфликта с Украиной является уничтожение ее государственности.

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