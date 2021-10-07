Украина так просто не отдаст самопровозглашенным ЛНР и ДНР всю территорию Донбасса, а также не оставит республики в покое. Однако существует два сценария, при которых эти земли все же отойдут под контроль жителей восточного региона страны, рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что оба сценария предполагают исчезновение Украины как независимого государства. В первом случае она распадется на множество частей в результате боевых действий. Деструкция страны приведет к переделу территорий.

Второй сценарий предполагает распад из-за неспособности властей управлять государством. Напомним, что ранее Ищенко заявлял, что совсем скоро население Украины само разъедется по разным странам лишь бы не оставаться под властью политических импотентов, способных лишь разворовывать и без того мизерный госбюджет. Вполне вероятно, что при таком раскладе государство просто развалится и территории уйдут под контроль сразу нескольких соседних стран.