Директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш» заявил, что Запад может уйти с Украины по договоренности с Россией.

При этом он указал, что Россия и США могут даже не иметь формально озвученных договоренностей. Как он считает, со временем будет видно, что западные партнёры покидают территорию Украины.

На Украине же в это время, как предположил Бортник, начнут восстановление российской банковской системы. В дальнейшем будут возвращены такие компании, как «Газпром», и станции заправки. Постепенно это приведёт к тому, что в стране появится другой парламент. В итоге новые власти захотят прекратить войну на Донбассе.

Согласно предположению эксперта, Запад гарантирует такую ситуацию России в обмен на ряд уступок. Так, США очень нужна позиция России по Китаю и другим вопросам, которые касаются глобальной политики.

Недавно Руслан Бортник заявил, что на Украине вновь могут поднять вопрос о разделе страны. По его словам, некоторые регионы хотели бы присоединиться к другим странам.