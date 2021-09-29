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На Украине в очередной раз может быть поднят вопрос о разделе страны, считает политолог Руслан Бортник. На канале «Первый независимый» он заявил, что соседние страны с удовольствием подхватят это начинание и не откажутся включить в свой состав определенные регионы, сообщает информационное агентство «РИА новости».

Бортник рассказал, что Украина неоднократно поднимала тему раздела государства на несколько территорий. Однако страны, входящие в Евросоюз и НАТО, не поддерживали ее из-за поддержки Киева Соединенными Штатами.

По словам политолога, многие регионы Украины с удовольствием бы присоединились к другим странам, будь на это их воля. Кто-то вошел бы в состав Венгрии, кто-то выбрал бы Румынию, а восточные области побежали бы «понятно куда».

Причиной возможного распада страны эксперт назвал новый политический кризис. Который снова повлек за собой массу экономических и иных внутренних проблем.

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