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Пластический хирург Лия Гавашели в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала о том, какой вред некоторым людям может нанести употребление молока.

По словам специалиста, немалое количество людей имеет непереносимость лактозы. В основном, этот диагноз им ставят ещё в детстве, когда выясняется, что после употребления молочных продуктов у этих людей начинаются боли в животе, метеоризм и диарея.

Но у некоторых людей симптомы непереносимости лактозы проявляются менее выражено. Так, у них от употребления молочных продуктов стареет лицо – опухают веки, проявляются мешки или пигментация под глазами. Кроме того, эти люди склонны к одуловатости, и даже в зрелом возрасте у них может проявиться акне. Ещё одним признаком является лишний вес.

Также Гавашели отметила, что молоко из супермаркетов, как правило, имеет множество гормонов и антибиотиков, что также не особо хорошо влияет на кожу.

Ранее мы сообщали, что употребление молочных продуктов помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это было доказано в исследовании, которое длилось 16 лет.

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  • 24.10.2021
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