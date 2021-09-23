Специалисты выяснили, что высокое потребление молочных продуктов помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщается, в исследованиях приняли участие 4150 шведов, которым было около 60-ти лет. За ними наблюдали в течение 16-ти лет. У добровольцев измеряли уровень жирной кислоты в крови, а также определяли частоту возникновения проблем с сердцем.

Выяснилось, что если пациенты употребляют большое количество молочных продуктов, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них снижается. Однако такие выводы противоречат диетическим рекомендациям, согласно которым предпочтительнее выбирать обезжиренные молочные продукты. Проведённые исследования в других странах подтверждают безопасность молочных продуктов для сердца.

Недавно турецкий диетолог рассказал продуктах, которые помогут помогут укрепить иммунитет осенью. В частности, он отметил пользу молочных продуктов.