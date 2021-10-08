Певица Адель в недавнем интервью впервые рассказала о своём похудении на 45 килограмм.

Певица похудела ещё в прошлом году и многие посчитали, что это могло произойти из-за какой-либо болезни. Артистка в преддверии выпуска своей новой пластинки дала интервью изданию Vogue и рассказала о своём похудении.

Адель заявила, что знает о множестве домыслов, которые появились после того, как она сбросила лишний вес. Для того, чтобы похудеть, она объединила несколько видов тренировочных программ и свела к минимуму использование смартфона. Диеты же она не практиковала. Она также рассказала, что тренировки помогали ей избавиться от тревожности и теперь тренируется каждый день по 2-3 раза.

Утром Адель занимается силовыми тренировками, днём гуляет или боксирует, вечером либо снова гуляет, либо занимается кардио. Занималась она вместе с тренерами. При этом певица понимает, что такое могут позволить себе далеко не все. Также она сообщила, что процесс похудения намеренно скрывался от поклонников.

Недавно диетолог из Индии рассказал о трёх главных принципах похудения. Также было отмечено, что соблюдение недолгой диеты не поможет навсегда избавиться от лишнего веса.