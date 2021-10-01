Индийский диетолог Мунмун Ганеривал рассказала о трёх правилах похудения.

Как отмечается, Ганеривал помогает артистам Болливуда избавляться от лишнего веса. Она отметила, что в первую очередь необходимо выработать правильные привычки и не думать, что недолгая диета поможет избавиться от лишнего веса навсегда.

Специалист указывает, что еда должна быть качественной и полезной. Калорийность же в этом случае особой роли не играет. По словам Ганеривал, калорийность блюда должна волновать человека в том случае, если он собирается питаться переработанной пищей. Свежие же фрукты и овощи можно есть без подсчёта калорий.

Ещё одним фактором диетолог назвала верное время для еды – вставать не позже, чем спустя пару часов после восхода солнца, и ложиться задолго до полуночи. Кроме того, Ганеривал указывает, что не нужно использовать приложения для подсчёта калорий. Вместо этого следует есть медленно и без отвлечений, и тогда станет понятно, когда стоит остановиться.

Недавно британское издание Rai Al Youm рассказало о методике, которая позволяет похудеть без диет и упражнений. Ей суть заключается в сдвиге времени привычного приема пищи.