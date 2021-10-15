На вооружение Тихоокеанского флота передана уже третья дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 «Магадан». Эта модернизированная подводная лодка способна создать США и Японии массу проблем, если в этом возникнет необходимость, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что за бесшумность эту подлодку прозвали «черной дырой». Она может скрываться в глубине океанов на протяжении 45 суток, преодолевая расстояния до 400 морских миль. При этом ей доступны такие задачи, с которым не в состоянии справиться тяжелые и неповоротливые АПЛ.

Эксперт рассказал, что субмарины подтвердили свою эффективность в Черном и Средиземном морях. Сейчас на вооружении Черноморского флота стоит шесть таких ДЭПЛ, которые были задействованы в условиях реальных боевых действий и атаковали террористов на территории Сирии.

«Эта лодка отличается от предыдущего поколения тем, что перестала быть торпедной, превратившись в ракетную. В последней серии получила возможность применять крылатые ракеты «Калибр» подводного старта. То есть лодка стала многофункциональной и ударной», — сообщил Дандыкин.

Он также отметил, что для Японии появление на вооружении ТОФ третьей субмарины с ракетами «Калибр» станет не очень приятным известием, так как теперь ее шансы на успешную силовую операцию по захвату Курильских островов сведены к нулю.