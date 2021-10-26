В НАТО провели отработку новой стратегии по уничтожению военных кораблей России. Об этом рассказал портал avia.pro.

Некоторое время назад на остров Готланд, принадлежащий Швеции, был переброшен американский комплекс HIMARS. Он может быть задействован, как оперативно-тактический ракетный комплекс или как реактивная система залпового огня.

Согласно информации портала, комплекс был оперативно развёрнут, после чего в течение нескольких минут велась отработка атаки по условным кораблям России. По предположительной информации, имеются ввиду российские воды в Калининградской области, а также на выходе из Финского залива. После учений комплексы оперативно перебазировали и вывезли с острова на военно-транспортном самолёте.

При этом Швеция не входит в НАТО и учения на шведском острове вызывают опасения. Так, есть вероятность, что НАТО собирается использовать эту страну для осуществления атаки по России.

Недавно мы сообщали о том, что Россия отработала ядерный удар по базе США на Аляске. В маневрах были задействованы бомбардировщики в сопровождении истребителей Су-35.