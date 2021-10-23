На новостном портале «Авиа.про» отметили, что экипажи ракетносцев Ту-95МС российских ВКС провели отработку ядерного удара по одной из наиболее крупных баз Соединенных Штатов на Аляске.

Отмечается, что несколько стратегических бомбардировщиков в сопровождении истребителей Су-35 приблизились к северным американским границам и пролетели вдоль них, сымитировав нападение на военный объект «Эльмендорф – Ричардсон». На нем дислоцируются перехватчики F-22 и другая боевая авиация США.

Отработав маневр, российские самолеты возвратились на место своего базирования. При этом журналисты заявляют, что данный полет стал неожиданностью для американских вооруженных сил. Для подавления их радиолокационных станций были использованы средства РЭБ, поэтому американцы не подняли в воздух свои истребители.