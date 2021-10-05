Опасения США по поводу рисков предстоящей войны с Россией и Китаем вполне обоснованы, поскольку они не готовы вести с ними даже чисто обычную войну. Такое мнение высказал в National Interest влиятельный законодатель от штата Юта Дэвид Т. Пайн, бывший офицер и обладатель степени магистра в области исследований национальной безопасности. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Достижение Россией ядерного превосходства над Соединенными Штатами потенциально может позволить ей заставить или шантажировать лидеров США выполнять её приказы и в одностороннем порядке разоружить или, что еще хуже, начать катастрофическое нападение на территорию США со сравнительно низким риском эффективного ответного возмездия.

Командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард заявил перед Конгрессом в апреле 2021 года, что Соединенные Штаты вполне могут столкнуться с войной на два или даже на три фронта, если Россия вторгнется на в страны Восточной Европы, Китай атакует Тайвань, а Северная Корея – Южную, действуя одновременно и согласованно. Адмирал Ричард также засвидетельствовал, что у Соединенных Штатов в настоящее время нет планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы противостоять двум союзным ядерным сверхдержавам в будущей войне. Таким образом, способность Соединенных Штатов и их союзников выжить, не говоря уже о победе, остается под большим сомнением.

Опасения США по поводу рисков, связанных с потенциальным ядерным столкновением, вполне обоснованы, поскольку они не готовы вести с РФ или Китаем даже обычную войну.

Хотя политики США правы, сосредоточив в последние годы внимание на угрозе войн «великих держав», они совершили стратегическую ошибку, расширив НАТО на Восточную Европу в конце 1990-х, а затем на бывшие советские республики Эстонию, Латвию и Литву, поскольку Соединенные Штаты и их союзники не имеют достаточного военного потенциала для защиты восточноевропейских стран против потенциальной агрессии России.

Восточная Европа не считалась жизненно важным интересом национальной безопасности США во время Второй мировой войны, когда президент Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уступили ее СССР в Ялте, или во время холодной войны, когда лидеры США отказывались вмешиваться, чтобы военным путем защитить Венгрию и Чехословакию от советского вторжения. И сегодня Соединенным Штатам следует проанализировать, перевешивают ли риски, с точки зрения потенциально катастрофической войны с Россией, выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности перед странами Восточной Европы.

Между тем, Китай пригрозил Японии: «Мы объединим силы с Россией и Северной Кореей. Три стрелы (страны) выстрелят вместе, чтобы полностью и на всю глубину поразить материковую часть Японии». Эта показная угроза для Японии, скорее всего, была недвусмысленным предупреждением Америке, поскольку Китай, вероятно, отреагирует примерно таким же образом атакой по территории США со своими российскими и северокорейскими союзниками, если лидеры США пригрозят вмешаться в войну за Тайвань.

Вместо того, чтобы проводить политику, направленную на ослабление китайско-российского военного союза и уделять особое внимание защите жизненно важных интересов американцев, политика национальной безопасности США по-прежнему сосредоточена на защите практически всех стран Восточной Европы, а также ряд других стран Восточной Азии, включая те, с которыми у Штатов нет обязательств в сфере обороны.

Напротив, Соединенные Штаты предприняли несколько излишне провокационных действий в отношении России и Китая за последние несколько лет, что заставило их более тесно объединиться против Запада. Это значительно повысило риск того, что США, развязав одну войну, столкнутся одновременно с двумя фронтами: войной с Россией в Европе и с Китаем в Южно-Китайском море.

Самое тревожное, что Соединенные Штаты направили военных инструкторов на Украину и оказывают смертоносную военную помощь, чтобы помочь ей вести вялотекущий конфликт, рискуя тем самым развязать крупную войну между США и Россией. Если Соединенные Штаты продолжат свою рискованную политику военного балансирования на грани с Россией и Китаем, результатом может стать Армагеддон, который приведет к гибели США. Вместо этого и попыток бросить вызов и сдержать Россию и Китай вдоль их границ и прибрежных морей, Соединенным Штатам следует стремиться к некоторому ограниченному приспособлению своих жизненно важных интересов посредством дипломатии или односторонних действий.

Ранее мы опубликовали перевод предыдущей статьи Дэвида Т. Пайна – о том, что Россия и Китай выигрывают у США в гонке ядерных вооружений.