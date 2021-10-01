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На Украине в скором времени начнут возводить на границе с Россией и Белоруссией стену. Соответствующая информация была опубликована на сайте МВД.

Как указывается, об этом заявил глава МВД Денис Монастырский. Он указал, что уже в скором времени будут возведены новые инженерные сооружения на границах. В частности, отмечается использование интеллектуальных систем.

Монастырский заявил, что все эти системы способствуют защите от вторжения, а также от диверсантов, контрабандистов и нелегальных мигрантов. Согласно его заявлению, власти задействуют все силы, чтобы подобная защита появилась на всей протяжённости границы с Россией и Белоруссией.

Ожидать строительство стоит уже в 2022 году. Выделить на эти цели планируется 637 миллионов долларов. Однако этот бюджет ещё не был согласован. При этом некоторые украинские СМИ отнеслись к проекту скептически.

Недавно на Украине выразили недовольство из-за российских войск у границ. Как было отмечено, они, хоть и не находятся в непосредственной близости от границы, но и на места своего постоянного дислоцирования не уходят.

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