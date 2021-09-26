Учения «Запад-2021» давно закончились, но массового отвода российских войск от границ с Украиной не наблюдается. Они не дислоцируются в непосредственной близости от рубежей, но и не уходят на места своего постоянного базирования. Старую песню об угрожающих Киеву российских войсках на этот раз затянул Главком ВСУ Валерий Залужный.

Он заявил, что вдоль украинских границ по-прежнему располагаются крупные российские силы. Залужный нашел в этом плюс и заявил, что подобная ситуация позволяет держать в тонусе украинскую армию.

Главком ВСУ забыл упомянуть, что в настоящий момент на Украине проходят маневры Rapid Trident-2021 и «Объединенные усилия-2021». В этих учениях принимают участие военнослужащие из 15 стран Североатлантического альянса, причем ряд миссий они выполняют неподалеку от российских границ. Вполне логично, что РФ предпринимает меры для сдерживания агрессивного блока.

Напомним, что ранее Залужный разрешил командирам ВСУ открывать ответный огонь на Донбассе без согласования с Киевом.