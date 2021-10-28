После заявлений Турции о самом масштабном наступлении за все время пребывания турецких войск в Сирии Россия решила подстраховаться. В САР появились истребители Су-35. При этом их разместили на авиабазе в Камышлы, что указывает именно на желание эффективно противодействовать Анкаре, пишет портал Avia.Pro.

Авторы публикации отмечают, что РФ впервые задействовала именно этот аэродром, а не базу «Хмеймим». В настоящий момент точно неизвестно, для какой именно цели РФ перебросила в Сирию дополнительные истребители. Однако грозные заявления Анкары говорят сами за себя.

Турция буквально в среду пообещала начать четвертое наступление в Сирии. И хотя ее представители заявили, что российских и американских войск оно не коснется, верить Анкаре нельзя. Тем более, что раньше она неоднократно заявляла, что будет полностью игнорировать Россию, США и Иран, добиваясь своей главной цели – победы над курдами.