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Минтруд предложил внести в Трудовой кодекс ряд поправок. В частности, речь идёт об изменении правил оплаты отпуска при увольнении.

Так, в настоящее время работник при увольнении получает денежную компенсацию в том случае, если у него имеются неиспользованные дни отпусков. Отмечается также, что продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях, при этом максимального предела у них нет. Принятые в стране нерабочие праздничные дни также не учитываются в качестве отпускных дней.

Согласно поправкам, работнику, который проработал более 11 месяцев, которые включаются в стаж работы, компенсация за неиспользованный отпуск будет составлять средний заработок за срок полного отпуска. В иных случаях будет выплачена пропорциональная выплата за неиспользованные дни отпуска.

Кроме того, поправки устанавливают, что количество дней оплачиваемого ежегодно отпуска за один месяц рассчитывается на основе деления полной продолжительности отпуска на 12 месяцев.

Россияне недавно рассказали, о какой продолжительности отпуска мечтают. Большинство респондентов заявили, что им нужно четыре недели отпуска.

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