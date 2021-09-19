Сервис SuperJob провёл опрос и установил, сколько недель желают отдыхать россияне. Об этом рассказывает РБК.

Как выяснилось, многие граждане России желают иметь отпуск, который составляет месяц или даже больше. Так, о том, что нужно четыре недели для отличного отдыха, заявили 30% респондентов. Ещё 23% россиян хотели бы, чтобы их отдых длился даже более месяца. В 2019 году такой длинный отпуск хотели лишь 15% россиян.

Для 19% респондентов хватает отдыха длительностью в три недели. Ещё 17% россиян сообщили, что им хватит и двух недель. Кроме того, 3% россиян отметили, что им, чтобы хорошо отдохнуть, хватит всего лишь десять дней.

Как правило, короткий отпуск выбирают россияне возрастом до 24 лет или те, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей. Долгие отпуска чаще всего выбирают россияне старше 35 лет или с доходом выше 80 тысяч рублей.

Недавно россияне рассказали о странах, в которые они бы хотели переехать. Однако большая часть опрошенных заявила, что если бы они имели возможность переехать в любую страну, то всё равно остались бы в России.