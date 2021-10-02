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Директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли рассказала, какое влияние на организм оказывает отказ от алкоголя.

Эксперт отметила, что после тяжёлого рабочего дня многие люди могут посчитать отличным выбором отдохнуть с бокалом вина. Но в случае, если человек чувствует стресс, бокал вина может легко перейти в намного большее количество алкоголя. Чтобы прекратить регулярно употреблять алкогольные напитки, специалист советует выяснить причину этого.

Если отказаться от регулярного употребления алкоголя, то уже в первые несколько дней человек почувствует повышение работоспособности, а его сон станет крепче. Спустя две недели восстановится водный баланс и кислотный рефлюкс в желудке.

На третьей наделе в норму придут артериальное давление и обмен веществ, и вес начнёт постепенно снижаться.

Недавно специалисты заявили, что уже в XXI веке продолжительность жизни людей может достичь 130 лет. Влияние на это оказали развитие медицины и улучшение условий жизни.

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