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Уже в этом веке продолжительность жизни людей может достичь 130 лет, заявили швейцарские ученые. Специалисты федерального технологического института в Лозанне провели исследование и выяснили, что на увеличение числа долгожителей в мире влияют появление новых медицинских технологий, улучшение качества питания и условий жизни.

Исследование проводилось по Международной базе данных продолжительности жизни, в которую внесена информация о 1100 долгожителей из 13 разных государств. Ученые не только обнаружили упомянутые выше факторы, но и выяснили, что риск умереть повышается только до определенного возраста. После этого он возвращается к вероятности 50 на 50 процентов и удерживается на ней на протяжении длительного времени.

Профессор статистики из Швейцарии Энтони Дэвисон, являющийся автором исследования, заявил, что ученые рассматривали информацию о людях, которые прожили до 105 лет. Однако дальнейшее развитие медицины и улучшение социальных условий в будущем могут спровоцировать увеличение продолжительности жизни до нового предела в 130 лет.

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