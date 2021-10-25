Исландское массовое интернет-издание Kveikur активно пугает своих сограждан «растущей угрозой со стороны России» и ставит им в пример резкое увеличение расходов на оборону в Норвегии и Швеции, в отличие от официально не имеющей своих вооруженных сил Исландии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Даже во время «холодной войны» было совершенно немыслимо, чтобы вопросы обороны обсуждались на сессии Северного совета [организации для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы]. Об этом заявил на официальном веб-сайте организации ее президент [датский политический деятель] Бертель Хордер. Но сейчас военные вопросы включены в основную повестку дня Северного совета, и на его ноябрьском заседании спикером выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Причина этому названа одна: якобы возросшая угроза со стороны России. Учения российских военных вблизи стран Балтии и Скандинавии становятся все более распространенными, а интерес России к контролю над Арктикой – теперь, когда идет быстрое таяние льдов – усиливается.

Катаржина Зиск, специалист по международным отношениям Норвежского военного университета, отмечает, что борьба сверхдержав за превосходство в мире усиливается. При этом сила сдерживания отличается от той, что была во времена холодной войны, когда важную роль играло ядерное оружие. Сегодня оружие более разнообразное – от информационного хаоса и взлома компьютеров до усовершенствований традиционного оружия.

Это, в частности, стало поворотным моментом год назад, когда Финляндия, Швеция и Норвегия подписали договоры об общей оборонной политике и оборонном сотрудничестве, уделяя особое внимание Арктике. Это сотрудничество стало дополнением к Северному оборонному альянсу NORDEFCO, к которому также принадлежит Исландия.

Сотрудничество также отражает изменившееся мировоззрение и привлекает к участию Финляндию и Швецию, которые не входят в НАТО. Фактически, в этом году уже начались обсуждения, чтобы Швеция изменила свою многолетнюю политику нейтралитета и присоединилась к Организации Североатлантического договора.

Мотивируя это «ростом военной мощи России», в Швеции была возобновлена военная служба по призыву, а расходы на оборону резко выросли – к 2025 году они должны стать вдвое больше, чем десятью годами ранее.

Похожая история происходит и в Норвегии. Расходы на оборону в процентах от ВВП последовательно снижались с 1990 по 2010 годы, но затем тенденция изменилась. С тех пор их доля в ВВП Норвегии увеличилась с 1,5% до 2%, или с 39 миллиардов норвежских крон до 67 миллиардов в прошлом году.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон говорит, что это следует из сложившихся обстоятельств: «Возможно, мы мало говорим об этом здесь, в Исландии, но от нас не ускользнуло то, что Россия наращивает военную мощь».

Бесспорно, что наращивание российских сил в последние годы производится активнее, чем на Западе, хотя военная сила НАТО в целом намного больше. Но русские хотят создать для них реальную угрозу, и они также реагируют на то, что сами считают угрожающими действиями со стороны западных держав. Пример этого был замечен у берегов Исландии в конце лета этого года, когда три российских военных корабля внезапно появились в 200-мильной экономической зоне.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод публикации Iceland Review с кратким изложением статьи Kveikur о недовольстве исландских властей объяснениями присутствия кораблей ВМФ России вблизи Исландии.