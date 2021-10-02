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Кардиолог Анна Кореневич на своём YouTube-канале рассказала о пользе растительных масел для людей в возрасте от 40 лет.

Согласно заявлению эксперта, растительные масла содержат полезное вещество омега-3. Это вещество оказывает положительное влияние на кожу, а также помогает предотвратить развитие заболеваний сердца.

Кореневич отмечает, что после 40 лет весьма важно следить за уровнем «плохого» холестерина, так как оно может негативно повлиять на работу сердца. Если же содержание в крови «плохого» холестерина велико, следуют употреблять продукты с омега-3. В их число входят льняное и конопляное масло. Кроме того, они более доступны, чем оливковое масло, которое более популярно.

Также специалист рекомендует снизить уровень стресса, соблюдать правильное питание и больше двигаться.

Ранее специалисты заявили, что молочные продукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом диетические рекомендации этому выводу противоречат.

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