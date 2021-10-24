Болгарское издание «Факти» рассказало о наиболее странных сексуальных практиках в мире.

Как отмечает журналистка Венелина Маринова, у каждого народа есть свои традиции и некоторые из них довольно необычны. К примеру, в Нигерии родители жениха и невесты ещё в их детстве договариваются о супружестве. Здесь главным является скрепление родоплеменных отношений. При этом предпочтение отдаётся родственникам.

Если же на невесте желает жениться другой мужчина, то он должен во время ритуального танца гервола выкрасть девушку и жених не должен этого заметить. В этом случае брак с другим мужчиной могут одобрить.

В Непале девушка, выходя замуж, получает всех родственников мужского пола своего мужа в любовники – они имеют на неё равные права и могут использовать её тело по своему желанию.

В Папуа-Новой Гвинее мальчики в возрасте семи лет уходят из семьи и три года живут со сверстниками. Такая традиция позволяет им освободиться от влияния матерей. А для того, чтобы их признали настоящими мужчинами, им требуется выпить сперму старейшин. Также мужчины в этой стране вызывают носовые кровотечения в то время, когда у их жен начинается менструация.

На острове Магаиа в Тихом океане мальчики в возрасте 13 лет выбирают старшую женщину, которая станет их секс-наставницей. У девушек же одобряются сексуальные связи до брака, так как считается, что это поможет им найти подходящего партнёра.

Недавно модельер Виктория Андреянова рассказала, почему женщины перестают использовать сексуальный стиль в одежде на рабочем месте. Она заявила, что теперь заработная плата у мужчин и женщин сравнялась, и последние больше не одеваются сексуально ради высокой зарплаты или повышения должности.