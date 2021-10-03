читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторое время назад появилась информация о том, что по Ирану могут быть нанесены удары со стороны Азербайджана.

После этого Иран отправил к границе с Азербайджаном свои вооружённые силы. Так, в нескольких километрах от границы была развёрнуты баллистические ракетные комплексы. Согласно предварительным сведениям, Иран развернул 14 комплексов Fateg-313 и Zulfikar. Они могут совершить атаку по целям на расстоянии до 700 километров.

Кроме того, сообщается, что в учениях, которые проводят поблизости от границы, задействованы несколько бригад бронетанковых и пехотных дивизий, батальон воздушно-десантной бригады, а также батальон Революционной гвардии «Ашура 31». Кроме того, были переброшены беспилотники, ударные вертолёты, истребители, танки, и прочее вооружение.

Резкое обострение отношения между странами произошло после того, как военные Азербайджана осуществили перекрытие автодороги между двумя населёнными пунктами Армении, и начали требовать и иранских шоферов плату за проезд.

Недавно мы сообщали о том, что Иран может перебросить свои войска в Армению. На такой шаг Иран может решиться ради противостояния Азербайджану и Израилю.

Вам может понравиться

Кедми рассказал о реальном отношении США к новейшему оружию России

Соединенные Штаты не считают себя проигравшими в гонке вооружений из-за новейших российских образцов оружия. Пентагон мыслит совсем другими категориями, уверен политолог Яков Кедми. В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» он

Sohu: Попытка спровоцировать Россию у побережья Крыма завершилась паническим бегством украинских моряков

Киев в очередной раз затеял учения в Черном море в непосредственной близости от Крыма. Россия подобные маневры считает провокационными, поэтому предприняла все возможные меры, чтобы сорвать тренировки украинских кораблей. Издание

Входящее в состав шампуней вещество MIT приводит к выпадению волос на голове

Врач из Великобритании Дебора Ли рассказала об одной из вероятных причин выпадения волос. Как отмечает специалист, в косметике порой можно встретить метилизотиазолинон (MIT). Данный консервант предназначен для того, чтобы помешать
  • Анна
  • 03.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 3 октября – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 15 °C |