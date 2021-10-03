Некоторое время назад появилась информация о том, что по Ирану могут быть нанесены удары со стороны Азербайджана.

После этого Иран отправил к границе с Азербайджаном свои вооружённые силы. Так, в нескольких километрах от границы была развёрнуты баллистические ракетные комплексы. Согласно предварительным сведениям, Иран развернул 14 комплексов Fateg-313 и Zulfikar. Они могут совершить атаку по целям на расстоянии до 700 километров.

Кроме того, сообщается, что в учениях, которые проводят поблизости от границы, задействованы несколько бригад бронетанковых и пехотных дивизий, батальон воздушно-десантной бригады, а также батальон Революционной гвардии «Ашура 31». Кроме того, были переброшены беспилотники, ударные вертолёты, истребители, танки, и прочее вооружение.

Резкое обострение отношения между странами произошло после того, как военные Азербайджана осуществили перекрытие автодороги между двумя населёнными пунктами Армении, и начали требовать и иранских шоферов плату за проезд.

Недавно мы сообщали о том, что Иран может перебросить свои войска в Армению. На такой шаг Иран может решиться ради противостояния Азербайджану и Израилю.