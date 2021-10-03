Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro со ссылкой на неназванные источники в Тегеране и Ереване, сообщает о возможном размещении на территории Армении крупных военных соединений Ирана. Эксперты отмечают, что между сторонами достигнута договоренность, которая станет выгодной для них обеих.

Все дело в том, что иранская армия обеспечит защиту Армении в случае агрессии со стороны Азербайджана. Кроме того, она получит возможность приструнить Израиль, который периодически атакует Иран с азербайджанской территории.

Авторы подчеркивают, что официальных данных по этому поводу нет вообще. Они предполагают, что источники просто основываются на целесообразности переброски иранских войск на территорию Сюникской области Армении. Тегерану это позволит заблокировать строительство нового транспортного коридора, который пробивают Баку и Анкара, а Ереван получит дополнительную защиту к российской базе, которая тоже скоро должна появиться в Сюнике.

Вам может понравиться

Наблюдатели ОБСЕ: Украина выводит боевую технику из мест хранения

Киев все активнее обстреливает Донбасс. За минувшие сутки зафиксировано три обстрела ДНР и две атаки на самопровозглашенную ЛНР. Во всех случаях ВСУ использовали 120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровые артиллерийские оружия и гранатометы.

С 1 октября в жизни россиян произошли серьезные изменения

На территории РФ сегодня, 1 ноября, произошли важные изменения. Например, силовикам и военным проиндексировали зарплаты, а скоро будет проведена перепись населения. До конца текущего месяца родителям школьников необходимо подать заявление

Россия может быть втянута в войну между политическим союзом Турции и Азербайджана и Ираном

Прошло чуть больше года с начала Второй Карабахской войны, в которой Азербайджан одержал победу над Арменией. Сейчас Баку снова находится в состоянии, очень близком к военному противостоянию. Но на этот
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 3 октября – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 15 °C |