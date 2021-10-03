Портал Avia.Pro со ссылкой на неназванные источники в Тегеране и Ереване, сообщает о возможном размещении на территории Армении крупных военных соединений Ирана. Эксперты отмечают, что между сторонами достигнута договоренность, которая станет выгодной для них обеих.

Все дело в том, что иранская армия обеспечит защиту Армении в случае агрессии со стороны Азербайджана. Кроме того, она получит возможность приструнить Израиль, который периодически атакует Иран с азербайджанской территории.

Авторы подчеркивают, что официальных данных по этому поводу нет вообще. Они предполагают, что источники просто основываются на целесообразности переброски иранских войск на территорию Сюникской области Армении. Тегерану это позволит заблокировать строительство нового транспортного коридора, который пробивают Баку и Анкара, а Ереван получит дополнительную защиту к российской базе, которая тоже скоро должна появиться в Сюнике.