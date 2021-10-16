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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о том, чем грозит приём витамина С в таблетках.

В эфире передачи «О самом главном» Мясников сообщил, что организм заметно хуже усваивает витамин С, который был синтезирован, по сравнению с витаминами, полученными из продуктов. В ситуации, если человек будет часто пить этот синтезированный витамин, то он может столкнуться с появлением камней в почках.

Приглашённый в студию доктор медицинских наук Алексей Соболев подтвердил его слова и рассказал, что, согласно статистике, синтетические витамины организм усваивает только на 10%. Частое их употребление может спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Поэтому он советует получать их из натуральных продуктов. Витамин С, к примеру, можно найти в различных цитрусовых.

Ранее доктор Мясников рассказал, чем грозит употребление позеленевшего картофеля. Он предупредил, что в таком картофеле образуется яд соланин, который может привести к отравлению.

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