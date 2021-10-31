В Грузии оппозиция заявила о своём отказе признавать итоги проведённых выборов.

Согласно информации ЦИК Грузии, в четырёх крупных грузинских городах победителями выборов стали представители правящей партии. Кроме того, они обошли оппозицию в 13 городах поменьше.

Депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе считает, что результаты выборов были «навязаны насильниками». Теперь его партия собирается предпринимать соответствующие меры, а также устроить острый протест. Кроме того, Киркитадзе указал, что «насильственный акт», совершённый властям, не будут признавать демократическими выборами.

Как отмечается, Киркитадзе баллотировался на пост мэр города Рустави. О методах борьбы он пообещал сообщить в скором времени.

Недавно в Грузии обвинили экс-президента Михаила Саакашвили в имитации голодовки. Как было заявлено, он пытается ухудшить своё состояние и выставить себя мучеником.