Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «имитирует голодовку» и пытается добиться ухудшения состояния своего здоровья. Ираклий Кобахидзе, возглавляющий партию «Грузинская мечта», рассказал, что над экс-главой государства, который пьет ежедневно по три литра лимонада, уже смеется вся тюрьма.

По словам Кобахидзе, Саакашвили намерен привлечь внимание и сочувствие своих сторонников. Для этого он пытается спровоцировать ухудшение состояния и выставить себя мучеником.

Напомним, что ранее Саакашвили заявил, что его судьба во многом зависит от результатов второго тура местных выборов. Он пройдет 30 сентября. В Тбилиси, к примеру, за кресло мэра поборются представитель партии Саакашвили Ника Мелия и кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.