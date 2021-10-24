Эксперт Дэвид Экс в статье для издания Forbes рассказал, что ВВС США недавно отправили истребители на базу, которая представляет для России немалую опасность.

Располагается эта база на острове Шемья на Аляске. Весной туда были отправлены истребители F-22, а теперь стало известно, что на базу отправили ещё и самолёты F-16. Экс подчеркнул, что особенностью базы является близкое расположение к России – российское побережье всего лишь в 321 километре от базы.

Эксперт также рассказал, что авиабаза весьма активно использовалась во времена Холодной войны, и она лучше всего подходила для осуществления перехвата советских самолётов над Беринговым морем. В 1990-х годах база лишилась своей стратегической значимости, и лишь сейчас на неё начали возвращать боевые самолёты.

Экс отметил, что база является идеальным место для перехвата российских самолётов в регионе, однако недостатками является весьма плохая погода. Но, в любом случае, плюсов от базы больше.

Ранее мы сообщали о том, что ВВС США отправили на базу Эйлсон на Аляске истребители F-35. Это было сделано ради обеспечения “регионального сдерживания”.