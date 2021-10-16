Самая северная военно-воздушная база Америки, база ВВС США Эйлсон на Аляске, обеспечивает «региональное сдерживание», расширив возможности своих миссий. Это стало доступным за счет внедрения истребителей F-35, вошедших в состав 355-й и 356-й истребительных эскадрилий Эйлсона. Об этом пишет f35.com, официальный веб-сайт производителей стелс-истребителей пятого поколения. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Эйлсон (Eielson), расположенный в самом сердце внутренней Аляски, получил новую жизнь в 2016 году, когда его назвали следующим домом для F-35. К весне 2022 года уже 54 F-35 смогут называть Аляску своим домом.

Расположенный рядом с обширным военно-учебным комплексом Joint Pacific Alaska Range ((JPARC)) и рядом с объединенной базой Элмендорф-Ричардсон и ее истребителями F-22, Эйлсон является опорой в арктическом регионе и зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

Когда в 2007 году истребители-штурмовики A-10 Thunderbolt 354-го истребительного авиаполка были переданы другим подразделениям, основной задачей полка стала подготовка боевых пилотов – в первую очередь во время главных учений ВВС Тихоокеанских ВВС «Red Flag-Alaska».

Сегодня миссия 354-го полка расширилась за счет внедрения F-35. Перед 354-м полком Эйлсона стоит теперь задача «обеспечить боеготовую авиацию пятого поколения, продвинутую интеграционную подготовку и базирование стратегической арктической авиации».

Реактивирование полноценного авиакрыла в качестве боевой силы подчеркивает стратегическое значение Аляски для безопасности США.

«Наличие двух эскадрилий F-35A в боевой готовности на базе ВВС Эйлсон предоставит [Тихоокеанским ВВС] и боевым командирам по всему миру дополнительные возможности и варианты развертывания, если возникнет необходимость сдерживать агрессию со стороны наших противников», – сказал подполковник Сэмюэл Чипман, командующий 355-й истребительной эскадрильей.

«Мы индо-тихоокеанская нация, и мы арктическая нация. И здесь, на Аляске, эти два критических региона пересекаются», – сказал министр обороны США Ллойд Остин. В июле 2020 года ВВС США обнародовали свою арктическую стратегию, которая сосредоточена на четырех основных направлениях: бдительность, проецирование силы, сотрудничество с союзниками и боевая подготовка.

Стратегия гласит, что как только у Eielson появится полный флот F-35, «беспрецедентная концентрация на Аляске истребителей пятого поколения будет представлять собой высокоэффективную способность проецирования силы» в регионе.

«F-35, такие как те, что базируются на Эйлсоне, и F-22, дислоцированные на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, имеют реальные оперативные задачи, которые оказывают прямое воздействие на укрепление нашей национальной безопасности», – заявила сенатор от Аляски Лиза Мурковски, добавив: «На Аляске больше самолетов пятого поколения, чем где-либо в мире».

«Я долгое время поддерживал размещение F-35 в Эйлсоне не только из-за положительных экономических последствий, которые они принесут нашему штату, но и из-за важности миссии, которую будут выполнять эти истребители. Никакое другое место в мире не предлагает такой стратегической ценности, как на Аляске, и ВВС США признают это», – заявил американский конгрессмен Дон Янг.