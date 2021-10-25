За прошедшие выходные фильм «Дюна» стал лидером проката в США.

Согласно предварительной информации, кинокартина собрала в прошедшие выходные 40,1 миллион долларов. Отмечается, что премьера «Дюны» состоялась как в кинотеатрах, так и на стриминговой площадке HBO Max. Показ фильм проводился в 4 125 кинотеатрах страны.

Продолжительность фильма составляет 155 минут, на его производство, как сообщается, было потрачено не менее 165 миллионов долларов. Режиссёром ленты является Дени Вильнев.

В Китае сборы «Дюны» заметно хуже – всего лишь 21,6 миллион долларов. Как считают эксперты, фильму удастся собрать здесь около 35,2 миллиона долларов.

Премьера фильма в России состоялась ещё 16 сентября, и за это время сборы превысили отметку в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее глава Warner Bros. намекнула на вероятный выход сиквела “Дюны”. По её словам, это очевидно, если посмотреть концовку фильма.