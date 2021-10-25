Индия собирается разработать гиперзвуковую ракету и в этом будут помогать российские инженеры. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на EurAsian Times.

Как сообщается, разработкой ракеты занимаются российская корпорация «НПО Машиностроения» и Организация оборонных исследований Министерства обороны Индии. Ракета, которую они разрабатывают, получила название BrahMos-II. Ранее команда российско-индийских инженеров разработала сверхзвуковую ракету BrahMos. В настоящее время она уже находится на вооружении армии Индии.

По мнению журналистов EurAsian Times, разрабатываемая ракета станет аналогом «Циркона». Также сообщается, что поступить на вооружение Индии она может уже до 2028 года. В публикации предполагается, что дальность полёта этой ракеты будет составлять более тысячи километров, а её скорость составит до 8 единиц Маха.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что “Циркон” сможет изменить баланс сил в Мировом океане. Он отметил, что эту ракету невозможно перехватить.