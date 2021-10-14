Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» совершенно не напрасно вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов. Она является именно тем оружием, которое сможет изменить баланс сил в Мировом океане, завил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он пояснил, что возможность использования «Циркона» на кораблях и подводных лодках позволит уничтожать любые боевые суда потенциального противника. Ракету невозможно перехватить, поэтому она гарантировано достигнет цели.

В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия», Ходаренок рассказал, что во время последних испытаний запуск «Циркона» производился из надводного положения. Подлодка при этом погрузилась в воды Белого моря на глубину в 40 метров. После запуска ракета поразила цель, находящуюся в Баренцевом море. При этом точность попадания полностью соответствовала расчетам разработчиков новейшего вооружения.