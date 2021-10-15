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Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с изданием «Рамблер» высказался насчёт кораблей, которые будут переданы Киеву от Великобритании.

Как он отметил, Украина получит корабли-тральщики, являющиеся судами малого класса. Они не способны обеспечить наступательную или оборонительную мощь флота, а всего лишь тралят акваторию от мин. Кроме того, Коновалов указывает, что это довольно старые корабли и их всего лишь два.

Таким образом, как считает эксперт, передачу кораблей можно назвать исключительно демонстративной. Это поможет Украине заявить о «мифической поддержке союзников против мифической угрозы». Эксперт отметил, что на Украине этот шаг будут представлять как помощь. Великобритании же такой шаг позволит избавиться от ненужного хлама и, возможно, выручить за это деньги.

Ранее мы сообщали, что украинский корабль размагничивания U-811 «Балта» получил повреждения у острова Змеиный. Сообщается, что на корабле затопило два отсека.

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