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Экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген в беседе с CBS заявила о намеренном распространении соцсетью контента, который провоцирует ненависть.

Хауген работала в Facebook с 2019 года и собирала информацию о внутренних расследованиях. Уволилась из компании она в 2021 году и после этого подала анонимные жалобы на Facebook в полицию.

Согласно заявлению Хауген, соцсеть публикует множество сообщений, которые вызывают ненависть и гнев, и делает это намеренно. Она объяснила это тем, что подобные публикации заставляют пользователей Сети оставаться на сайте и проводить на нём больше времени. В свою очередь, это помогает компании увеличить свою прибыль.

Кроме того, как отметила Хауген, она постоянно наблюдала, что компания выбирала наиболее выгодные решения для своих интересов и прибыли.

Недавно компания Facebook оказалась в скандале из-за своего искусственного интеллекта. Как сообщается, ИИ пометил видео с чернокожими мужчинами как “видео о приматах”.

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