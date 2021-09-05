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Компания Facebook оказалась в довольно неприятной ситуации из-за искусственного интеллекта своей социальной сети. Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, в соцсети 27 июля издание Daily Mail разместило видеозапись, на которой была запечатлена драка между чернокожими, белыми гражданами, а также сотрудниками полиции. Для пользователей Сети при просмотре этого видео появлялось уведомление с вопросом о том, желают ли они «продолжить смотреть видео о приматах». В ролике никаких животных при этом не было.

3 сентября руководство компании извинилось за этот инцидент, назвав его «недопустимой ошибкой». Было заявлено, что ведётся работа над тем, чтобы в будущем не допустить подобных оплошностей. Также указывалось, что искусственный интеллект ещё не совершенен, но компания постоянно работает над ним.

Ранее мы сообщали о том, что компания Facebook решила закрыть доступ пользователям Instagram, которые не указали свою дату рождения. Новое правило направлено на защиту молодых пользователей Сети.

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