Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец назвал последствия для России, причиной которых может стать экономический крах Украины.

Сейчас Украина получает от России множество энергетических ресурсов. Однако, когда начнётся «экономическая блокада», жителям Украины придётся самим искать способы выбраться из коллапса экономики страны.

Граждане Украины, как заявил эксперт, начнут покидать страну. Россия станет одним из их направлений. В итоге к границам придут до трёх миллионов беженцев. Их, как заявил Зубец, нужно будет принять и найти им работу. На всё это потребуются немалые деньги.

Как отметил специалист, сейчас России требуется подождать того момента, когда «труп врага проплывёт мимо». После этого, как он считает, нужно постараться убедить Запад в угрозе со стороны Украины для Европы.

Недавно украинцы раскритиковали власти за покупку электроэнергии у России. Они заявили, что испытывают “испанский стыд” из-за этого.