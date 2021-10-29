Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец назвал последствия для России, причиной которых может стать экономический крах Украины.

Сейчас Украина получает от России множество энергетических ресурсов. Однако, когда начнётся «экономическая блокада», жителям Украины придётся самим искать способы выбраться из коллапса экономики страны.

Граждане Украины, как заявил эксперт, начнут покидать страну. Россия станет одним из их направлений. В итоге к границам придут до трёх миллионов беженцев. Их, как заявил Зубец, нужно будет принять и найти им работу. На всё это потребуются немалые деньги.

Как отметил специалист, сейчас России требуется подождать того момента, когда «труп врага проплывёт мимо». После этого, как он считает, нужно постараться убедить Запад в угрозе со стороны Украины для Европы.

Недавно украинцы раскритиковали власти за покупку электроэнергии у России. Они заявили, что испытывают “испанский стыд” из-за этого.

Вам может понравиться

Панический страх перед российскими ПВМ “Бумеранг” заставил США разрабатывать контрмеры

Российские противовертолетные мины «Бумеранг» еще ни разу не применялись в боевых действиях, но уже будоражат умы высокопоставленных военных из Пентагона. Американским конструкторам поставлена задача срочно разработать контрмеры против нового пугающего

Замглавы турецкой партии “Родина” назвал большой ошибкой военную помощь Украине

Предоставляя Украине военную помощь, Турция совершает большую ошибку, так как действует в интересах Соединенных Штатов, заявил замглавы турецкой оппозиционной партии «Родина» Утку Рейхан. Он пояснил, что Турция и Россия давно

“Киев дорого заплатит”: Британцы возмутились из-за применения Украиной БПЛА “Байрактар” на Донбассе

Если Украина действительно задействовала на Донбассе беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», она дорого за это заплатит, написали читатели британского издания Express. Они возмутились безответственным действиям Киева, который полностью игнорирует необходимость соблюдать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 7 °C | Королев: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C |