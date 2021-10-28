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На украинском новостном сайте TCH появился материал об осуществлении аукционов на приобретение электрической энергии из Белоруссии и РФ. Многие украинцы подвергли жесткой критике данные действия.

Представители «Укрэнерго» ранее разместили информацию о том, что компания выкупила доступную для импорта российскую и белорусскую энергию на следующий месяц. Проведение соответствующих аукционов связано с тем, что в стране завершился запрет на выполнение подобных закупок. Однако новость вызвала негативную реакцию у многих комментаторов.

Один из пользователей поинтересовался, куда девается электричество, вырабатываемое в самой Украине. Другой читатель заявил, что испытывает испанский стыд из-за действий украинских властей. Третий комментатор отметил, что не видит ничего удивительного в дефиците энергоресурсов, когда в стране наблюдается «дефицит мозгов».

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