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Разоблачающая информация, появившаяся на сайте «досье Пандоры», и организация, которая ее опубликовала – это новый тип подрывных провокаций, уверен политолог из Финляндии Йохан Бекман.

Он пояснил, что портал опубликовал информацию о сотнях политиках из 90 государств, причем проверить эти данные нет никакой возможности. Фактически, организация журналистских расследований просто выложила список политиков всего мира и добавила к нему сведения, изобличающие в тех или иных грехах.

По словам ученого, в офшорах, на которых делают акцент разоблачители, давно нет ничего зазорного. Они функционируют десятилетиями и не могут быть доказательствами преступлений. Также политолог заявил, что информация на сайте рассчитана на непритязательного обывателя и опубликована, чтобы отвлечь человечество от реальных проблем.

Напомним, что в список попал и президент Украины Зеленский, который со старыми друзьями скупает элитную недвижимость в Лондоне.

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