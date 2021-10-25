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Анджелина Джоли посетила 16-й Римский кинофестиваль вместе со своими старшими дочерями – Шайло и Захарой.

Как отмечается, в Рим актриса отправилась вместе с пятью детьми, однако остальные решили не посещать красную дорожку, хотя папарацци видели их днём. В рамках фестиваля Джоли представила фильм, в съёмках которого принимала участие – «Вечные».

Для мероприятия актриса выбрала серебристое платье без бретелей. Образ был дополнен серьгами и кольцами. Несмотря на то, что Джоли приковала к себе внимание других гостей мероприятия, её дочь Шайло также поразила многих.

Ещё в возрасте трёх лет Шайло заявила, что считает себя мальчиком и попросила называть её Джоном. Джоли и отец девочки Бред Питт не стали этому мешать, и с тех пор Шайло вела себя как мальчик и одевалась также. Однако с недавних пор она стала отказываться от этого поведения.

Недавно Анджелину Джоли заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами. Поводом для слухов стало то, что актрису видели на свиданиях с двумя разными мужчинами, при этом между встречами прошло совсем мало времени.

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