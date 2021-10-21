Анджелину Джоли заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами. Об этом сообщает издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера из окружения актрисы.

Как отмечается, после развода с Брэдом Питтом Анджелина заявляла, что ей больше не до романов. Однако неделю назад её видели вместе с Джонни Ли Миллером в Беверли-Хиллз. К слову, актёр является её бывшим мужем. Кроме того, около двух недель назад Джоли заметили на ужине в компании рэпера The Weeknd.

Ситуация изрядно озадачила поклонников актрисы, которые задумались над тем, с кем именно встречается Джоли. Как сообщает инсайдер, ни с кем из мужчин у Анджелины нет серьёзных отношений – сейчас она наверстывает время, проведённое в воздержании после развода и развлекается на свиданиях.

По словам друзей Джоли, они уже давно не видели её настолько возбуждённой и энергичной.

Недавно певица Наташа Королева назвала причину развода со своим первым мужем Игорем Николаевым. Согласно её заявлению, композитор пытался подстроить её под себя.