Британское издание Rai Al Youm рассказало об уникальной методике «90 минут», которая помогает быстро сбросить лишние килограммы, не мучая себя диетами или тренировками.

Эту методику разработали и испытали ученые Университета Суррея в Великобритании. Они провели эксперимент, в котором задействовали добровольцев.

Испытуемые на протяжении первых десяти дней исследования питались строго в одно и то же время. На втором этапе их разделили на две группы. Причем первая из них продолжила есть в одно и то же время, а для второй график изменили. Теперь участники этой группы завтракали на полтора часа позже обычного, а ужинали – на 90 минут раньше.

В результате эксперимента выяснилось, что представители второй группы начали активно терять вес. Помимо этого, они стали есть меньше, так как аппетит из-за трюка со сдвигом времени заметно снизился.