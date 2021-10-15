Представители дилерских центров в беседе с изданием ТАСС заявили, что дефицит автомобилей продолжится до середины следующего года.

Как сообщается, с января по сентябрь в России было продано более 1,23 миллиона автомобилей. Это на 15,1% больше, чем за тот же период прошлого года, однако, несмотря на это, уже три месяца наблюдается падение продаж.

Кроме того, машины практически всех брендов только дорожают. При этом некоторые автомобили поступают с производства, не имея каких-либо опций. Сейчас рост цен замедляется, но к концу года, по словам экспертов, они могут ещё увеличиться.

Главной причиной дефицита является нехватка полупроводников и запасных частей. Больше всего это повлияло на высокотехнологичные автомобили, которые имеют современные мультимедийные системы. В Европе и Азии из-за коронавируса были остановлены заводы, и это указывает на то, что дефицит затянется. По словам экспертом, он закончится не ранее, чем в середине следующего года.

Ранее мы сообщали о том, что в сентябре 18 марок автомобилей подняли цены на свои модели. В среднем, за 8 месяцев новые бюджетные машины стали дороже на 7,4%, премиальные – на 9,3%.