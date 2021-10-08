В профильном информационном агентстве «Авто.ру» отметили, что в прошлом месяце сразу 18 марок решили повысить стоимость своих моделей на российском авторынке.

Согласно словам аналитиков, в сравнении с последним месяцем лета машины бюджетной категории подорожали примерно на 0,8 процента, а из премиальной – на 0,9 процента. При этом среди недорогих транспортных средств сильнее всего увеличилась стоимость у начальной комплектации Lada XRAY – на 31 000 рублей или 4,2 процента. Что касается дорогих авто, то здесь лидером оказался внедорожник Cadillac Escalade в топовой модификации – его цена увеличилась на 650 000 рублей или 7,7 процента.

Специалисты добавляют, что за последние 8 месяцев текущего года новые бюджетные машины в РФ стали дороже на 7,4 процента, а премиальные – на 9,3 процента. При этом всего было продано около 1 миллиона 200 тысяч автомобилей.